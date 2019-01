Funcionarios de Cancillería aseguraron que elección de Fernanda Bachelet no fue por concurso público

La mesa gremial de trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado, en donde establecieron sus puntos con respecto a lo ocurrido con Fernanda Bachelet, quien renunció al cargo de agregada comercial en Nueva York.



Al respecto, aseveraron que la elección de la hija de un exsocio de Sebastián Piñera no fue hecha con base a un concurso público, desestimando la versión que profirió el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien sostuvo que la decisión se tomó por esa vía.



"Aclaramos a la opinión pública que la designación de la agregada comercial, Fernanda Bachelet Coto, no se desarrolló en el marco del concurso público que se ajuste a los procedimientos vigentes", expresaron.



La mesa gremial añade que la designación era rechazable "por cuanto consideramos que no se ajusta a lo que entendemos por una Cancillería moderna. Este tipo de cargos deben ser provistos a través de procesos transparentes, que estimulen el desarrollo de la carrera funcionaria, considerando mínimos aspectos formativos y de experiencia requeridos para el mismo".



Recordemos que durante este lunes se dio a conocer que Bachelet renunció al cargo, luego de la serie de cuestionamientos surgidos no solo por su elección, sino que también por las razones detrás de esta.