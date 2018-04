Francisco Reyes: "Ezzati es una desgracia para Chile y una persona poco evolucionada"

Francisco Reyes, protagonista de Una Mujer Fantástica, criticó con dureza a Ricardo Ezzati por sus dichos sobre las personas transgénero.

"No porque a un gato le ponga nombre de perro, será perro", dijo hace una semana el arzobispo de Santiago.

Como respuesta, el actor comentó en entrevista con Pousta que "Ezzati sin duda es una desgracia para Chile, para la iglesia chilena también, porque es una persona poco evolucionada".

Bajo esa misma mirada, el ganador del Oscar con la película nacional apuntó que "sus dichos son muy violentos, si yo le respondiera en su lenguaje, si me pusiera al nivel de su violencia básica tendría que decirle que un pedófilo no deja de llamarse pedófilo por ser cura, pero no sirve para nada porque no me voy a poner a ese nivel".

Además, Reyes sentenció que "lo que le dijo Daniela me parece atractivo, que fue ven a conversar conmigo, a ver si te atreves, que es tender un puente, pero también un poco desafiante, y se entiende".