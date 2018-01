Francisco en Iquique: "Que nuestro compromiso con la justicia sea parte del baile"

El Papa Francisco realizó su última homilia en Chile antes de abandonar el país con rumbo a Perú, orientándose a los migrantes y a las fiestas religiosas.

"Esta tierra abrazada por el desierto más seco del mundo logra vestirse de fiesta", indicó en referencia a La Tirana y a la "Chinita", imagen de la virgen del Carmen que fue coronada en la misa celebrada en Playa Lobito.

En la instancia añadió además que "Iquique es tierra de sueños, eso significa en aymara, tierra que ha sabido albergar gente de distintos pueblos y culturas, que han tenido que dejar a los suyos", respecto a los inmigrantes.

"No hay alegría cristiana cuando se cierran puertas y se les hace sentir a otros que sobran", expresó el Sumo Pontífice, llamando a que "estemos atentos a los que se aprovechan de la irregularidad de muchos migrantes porque no conocen el idioma o no tienen sus papeles en regla", pidió.

Así, instó también a "que nuestro compromiso con la justicia sea parte del baile".