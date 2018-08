Formalizan a sujeto acusado de amenazar de muerte a Nabila Rifo

Este viernes se realizó el control de detención y formalización por los delitos de violación de morada y amenazas de muerte, en contra de Miguel Rubio, denunciado por ingresar al domicilio de Nabila Rifo y colocar un cuchillo en su cuello.

La mujer realizó la denuncia ante carabineros. "Ingresó a su domicilio sin autorización para realizarle ofrecimientos que ella rechazó, tras lo que él la amenazó con arma blanca en el cuello", explicó el mayor Alejandro Morgenstern al Diario Aysén.

Según antecedentes, Rubio fue su acosador hace dos años. "Si yo no hubiese estado con mi hermana, él me hubiese cortado, me hubiese matado", comentó Rifo a La Tercera, agregando que "la justicia no está bien, para las mujeres no hay protección".

"Lo que yo pido es que protejan más a las mujeres. No solamente a mí. No hay protección, por eso matan a las mujeres. No hay sanciones. Tienen que sancionarlos atendiendo a la gravedad de cómo ellos matan y violan", recalcó Nabila Rifo.