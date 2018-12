Formalizan a stripper por atacar auto de mujer que iba con su hija

Durante esta mañana se llevó a cabo la formalización de Javier Osvaldo Ponce, el stripper que protagonizó un "día de furia" en Las Condes este lunes.

El hombre se tendrá que presentar a una nueva audiencia el día 29 de enero a las 10 de la mañana, para buscar una salida alternativa que lo deje conforme a él y a la mujer que lo denunció, quien pide que el stripper pague los daños provocados a su automóvil.

Los daños están avaluados por la víctima en $1 millón 5 mil pesos, en los que están contabilizados el capot, espejo izquierdo, parachoques delantero y tapabarros delantero.

Recordemos que Javier Osvaldo Ponce, golpeó hasta destruir parte del vehículo de una mujer que se trasladaba con su hija, acusando que había sido golpeado por ella en la parte trasera de su auto.

El incidente provocó que el stripper perdiera su trabajo, ya que el "Club Femme", al conocerse la noticia, lo desvinculó de inmediatamente.

"Cómo Club Femme repudiamos completamente lo acontecido y aseguramos que el

Personaje en cuestión nunca más pisará nuestro Club". expresaron en un comunicado.

El imputado pidió disculpas por su reacción, aseguró que no es una persona violenta y lamentó perder su trabajo.

"Me arrepiento,perdí trabajo, vivo de mi imagen, soy vedeto. Yo me haría cargo de los daños que yo causé, los daños que ella causó golpeando su auto contra el mío apropósito, eso no me corresponde a mí. Yo pido disculpas porque mi reacción fue excedida, provocada por algo. Yo no soy así", dijo Ponce.