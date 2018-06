Fisco reembolsará $225 millones por gastos en tratamiento a víctima de disparo de gendarme en 2012

La Corte Suprema condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $224.125.731 a una isapre que pagó el tratamiento de un joven que resultó herido en la cabeza por el actuar negligente de un funcionario de Gendarmería.

En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal estableció que el fisco debe reembolsar a Consalud S.A. los gastos que demandó el tratamiento de Anyelo Estrada, quien recibió un disparo el 12 de octubre de 2012, percutado por Jorge Retamal en el centro de Santiago.

"Según se estableció en el fallo de primer grado, el gendarme fue enviado solo en el carro celular a buscar un detenido, oportunidad en que a su regreso sería acompañado en sus labores. Se agrega a lo expuesto que el uso del arma se encuentra reglamentado por la normativa referida en el motivo trigésimo segundo de la sentencia de primera instancia", establece el fallo.





La resolución agrega que "atendiendo a la función de servicio público que se encontraba desarrollando el funcionario de Gendarmería demandado (...) procedió con impericia, al no estar capacitado; imprudencia, al no examinar con detención las consecuencias de su actuar en el centro de la ciudad, entre edificios de carácter residencial y a una hora de plena actividad; sin observar la reglamentación pertinente, y no pudiendo menos que advertir las posibles consecuencias perjudiciales y dañinas respecto de terceros de un actuar que no fuera prudente, racional, ponderado y adecuado que le era exigible".

"Se omitió entregarle una capacitación integral; que se le ordenó debía trasladarse solo en un vehículo celular hasta el Palacio de Tribunales, y que éste actuó en las condiciones expresadas en cumplimiento de las funciones del cargo que desempeñaba, las lesiones que se le ocasionaron a Anyelo Estrada, las que con posterioridad le condujeron a su muerte, constituyen falta de servicio de la administración", agregó.

En todo caso, completó el fallo, "el actuar del funcionario no puede separarse de la función pública que desarrollaba, razón por la cual igualmente responde la Administración ante la demanda del afectado", añade.