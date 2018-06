Fiscalización de Transportes sobre proyecto de ley: "Se quiere tener el foco en el usuario"

La secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes, Paula Flores, conversó con ADN Hoy respecto al proyecto de ley que lleva más de un año en el Congreso y sobre las nuevas políticas que se adoptarán con las aplicaciones como Uber y Cabify.



"Hay un proyecto de ley que lleva más o menos 18 meses en discusión. Tiene del orden de 100 indicaciones, no todas conversan entre ellas, es por eso que el ministerio ha estado trabajando con urgencia en las últimas semanas para poder hacerle correcciones", señaló.



"Se ha conversado nuevamente con todos los actores; taxistas, Uber, Cabify y varias otras plataformas. Lo que se quiere es tener el foco en el usuario, que tengamos servicios seguros y de calidad, que no tengamos choferes con condenas penales vigentes. Es algo muy importante que se quiere prever", agregó.



Para Flores la prioridad es avanzar en el uso de la tecnología tanto para los vehículos que utilizan plataformas digitales como para los taxistas: "Queremos maximizar el uso de la tecnología y que todos puedan operar bajo esta lógica".



Además, dejó en claro que los choferes de Uber operan bajo la ilegalidad en la actualidad según la ley. "Lo que tenemos son vehículos particulares con conductores con licencia clase b, que están prestando un servicio de transporte de pasajeros, y eso en nuestro país está prohibido", indicó.











"Los vehículos tienen que estar inscritos en un registro y los conductores deben tener licencia profesional y cumplir varias reglas, que en el caso de los vehículos particulares de estas plataformas no las cumplen", añadió.



No obstante, dejó la puerta abierta una vez que se avance en la regularización del servicio: "La idea es no negarle a nadie el acceso. Todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en la nueva ley va a poder optar a esta nueva autorización".



La prioridad para el Gobierno "es equiparar la cancha y que los usuarios tengan todas las opciones disponibles. Se deben cumplir los requisitos que garanticen al pasajero un servicio de calidad y seguro".



Por último, hizo un llamado a los usuarios a optar por los servicios regulados tras el incidente en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. "Nuestra recomendación es que si va a contratar un servicio de traslado, hágalo en los counters que están al interior del aeropuerto. Ahí se contratan los servicios regularizados, que tienen los permisos del Ministerio de Transporte y que tienen tarifas fijadas", concluyó.