Fiscalía y PDI coordinarán mayores recursos para investigar asignaciones parlamentarias

Fiscalía y PDI coordinarán mayores recursos para investigar las asignaciones parlamentarias debido a la necesidad de llegar a todos los asesores del Congreso tras la negativa de la corporación a entregar los informes de asesorías solicitados por el ministerio público.

Hace algunos días el Fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, instruyó a la PDI para recabar la información por esta vía, con el fin de evitar la judicialización de los requerimientos y así no llegar a incautar al congreso, por ejemplo.

Si bien en un inicio esta causa se inició por copy/paste de informes que eran pagados con asignaciones parlamentarias, el fiscal reconoció que no hay hecho punible por ello y por lo tanto se buscará perseguir eventuales fraudes a través de informes que hayan sido pagados pero que no se hayan realizado.

"Existieron o no los servicios que se prestaron, ese es el elemento más relevante junto con el eventual desvío de recursos para engrosar los ingresos de parlamentarios o de ex parlamentarios lo cual sería bastante delicado, quizás salgan otras situaciones que no sean constitutivas de delito", expresó el persecutor.

Todo lo que contempla desde el año 2015 hasta el 2017 debe ser requerido por fiscalía, sin embargo el presidente del Senado Carlos Montes, asegura que ya se está trabajando para que los informes elaborados este año sean publicados automáticamente.

"En relación a los informes de asesorías externas, se suben los informes desde el mes de marzo de este periodo legislativos están todos arribas o prácticamente todos, porque eso lo tiene que venir incorporando cada senador. Respecto a lo anterior, que haya estado la discusión desde el 2015 al 2018 la bancada hay varias que han subido, la Socialista, la RN de UDI y Evópoli se están incorporando y de aquí a septiembre van a tener todas las bancadas sus informes arriba de la página de transparencia", indicó.

En esa línea, el Consejo por la Transparencia y el Gobierno hizo un llamado a avanzar en esta materia poniendo esta información a disposición no solo de la justicia, sino que de la ciudadanía. Hablan Marcelo Drago y el Ministro de Justicia Hernán Larraín.

"Está llegando el momento en que el congreso deje de estar en situación de parte de ser juez y parte de sí mismo estar en esta situación de resolver por sí y ante sí materias que le compete, pero lo importante es entregarle a un tercero imparcial las disputas sobre transparencia del Congreso Nacional", comentó el abogado, mientras que el personero de Gobierno dijo que "el Congreso debe mostrar sus cartas siempre y en mi experiencia cada vez que me han solicitado información la he entregado, es el camino que deberíamos seguir todos cualquiera función pública que desarrollemos".

El Ministerio Público espera que dentro de este año se pueda revisar toda la información para contrastarla con los pagos del congreso por estas asesorías. Para ello se depurará lo que podría ser investigado y se tomarán declaraciones a los autores de los informes que se investiguen.