Fiscales: Acá no hay pugna entre dos instituciones, hay un obrar deficiente de Carabineros

La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Trinidad Steiner, aseguró que Carabineros actuó de manera "deficiente" en la Operación Huracán y que el Ministerio Público se ha movido "ajustado a derecho" por lo que "no hay una pugna entre dos instituciones, como lo han querido hacer ver distintos actores o el Gobierno, incluso".

"Acá hay un obrar deficiente de Carabineros, que afecta su credibilidad, en atención a las pruebas viciadas que acompañó en su informe y que dieron lugar a que un fiscal pidiera orden de detención para ocho comuneros", dijo en ADN Hoy.

La persecutora declaró que la policía uniformada "actuó al margen de la ley". "Lo que tiene que hacer el Gobierno es llamar a que Carabineros actúe dentro de la normativa jurídica y legal y constitucional", dijo.

Steiner afirmó que si la credibilidad del Ministerio Público "está dañada es por estos llamados erróneos del Gobierno y no contra quien debe ser".

La representante de los fiscales explicó que la decisión de no perseverar en la causa de la Operación Huracán "no es una decisión de término definitivo". Steiner dijo que se tomó la decisión porque con las pruebas irregulares de Carabineros "no pueden sostener una acusaciones respecto de esos imputados".

"Eso no quiere decir que, de existir nuevos antecedentes, el Ministerio Público reabra la investigación y ordene otras diligencias que sí puedan dar pie para hacer efectiva la responsabilidad en estos mismos (los ocho comuneros arrestados) o en otras personas".