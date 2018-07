Fiscal contó quién pagó los primeros abogados de Compagnon-Dávalos: Según ellos, desde Presidencia

El fiscal del caso Caval, Sergio Moya, reveló que los primeros abogados de Natalia Compagnon (condenada por delito tributario) y Sebastián Dávalos fueron pagados con gastos reservados de la Presidencia de la República, citando una declaración de los propios implicados.

"El tema es que cuando Compagnon comienza a ser contrainterrogada en el tribunal y ella comienza a sufrir pérdida de memoria, al decir ‘no me acuerdo’, yo la contrasté con su primera declaración en la fiscalía, cuando era asesorada por (Felipe) Polanco y (Jessica) Norambuena. Ella dijo ‘sí, pero eso lo declaré con mis primeros abogados’, como restándole validez. Entonces, yo le pregunto por qué insiste en desmarcarse de esa declaración y ella dice que ‘usted sabe de lo que estoy hablando’. Responde que ellos fueron investigados por prevaricación, porque de alguna forma ella se sitió perjudicada por esos abogados", contó el persecutor a La Tercera.

Moya explicó que, durante el interrogatorio, insistió en la relación de Compagnon con sus primeros representantes porque ella y su esposo, en diferentes reuniones, "me manifestaron que hubo un incidente".

"El matrimonio Dávalos Compagnon fue informado por parte de la abogada Norambuena que le daba las gracias por haberle cancelado los honorarios de Caval, y ellos le manifestaron que no le habían pagado ningún honorario. Entonces ellos me dijeron que hicieron una pesquisa para determinar de dónde había salido esa plata y, según ellos, habían salido de gastos reservados de la Presidencia de la República", dijo.





El matrimonio hizo esa averiguación de manera personal, porque “querían saber quién les había pagado la defensa, deuda que ellos no tenían intención de pagar, porque consideraron que no habían sido defendidos adecuadamente”, contó el representante del Ministerio Público.

"Esto me lo dicen a mí Garafulic y Natalia Compagnon, en esta misma oficina, y me agregan que ellos cuando se enteran de esto, tomaron sus fondos personales y se la fueron a entregar al gabinete a la señora Ana Lya Uriarte, diciéndole que por qué se molestan en pagar a sus abogados. Compagnon y su abogado me dijeron que su primera defensa se pagó desde Presidencia, pero que devolvieron el dinero”, agregó.

"No tengo claro por qué me lo contaron. Fue en el periodo en que ellos decían que podían aportar muchos antecedentes de muchas personas, entonces como ella en el juicio dice ‘esos abogados me perjudicaron’, yo quise que explicara al tribunal lo que había dicho también en la fiscalía. Ahora, hasta el día de hoy no tenemos nada que confirme esa circunstancia", complementó.