Fiscal Arias por investigación en la iglesia católica: "Vamos a hacer un juicio histórico"

El fiscal Emiliano Arias se refirió en una extensa entrevista al diario El País a su forma de enfrentar la investigación alrededor de los abusos en la iglesia católica, y en la previa al interrogatorio del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, afirmando que se han destruído pruebas y que está frente a un juicio histórico.

Son más de 90 las investigaciones canónicas que tiene en sus manos, sumado a la decisión de que asuma todas las causas que se inicien y vinculen con todo tipo de vejaciones.

"Es un hecho que los religiosos en este país no tienen la obligación de denunciar, ¿pero pueden ampararse en que no están obligados para no trabajar estrechamente con la autoridad civil denunciando los delitos contra los menores de edad?", se preguntó Arias.

Además, afirmó que los obispos serían los principales encubridores de estos delitos. "El sistema no funcionaba, porque no se daba la atención adecuada a las víctimas, no se les creía, no se daba curso a las investigaciones, no se cumplían las obligaciones de enviarlas todas a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, unido a un sistema ineficaz de justicia canónica", afirmó, declarando que "sabemos que religiosos chilenos destruyeron evidencias sobre abusos sexuales".

El fiscal relevó también la importancia de la visita del Papa Francisco para empujar estas investigaciones y determinar responsabilidades, a través de su carta a los fieles chilenos, la que calificó como "potente". "Un jefe de Estado nos dice en nuestra cara que algunos de sus ciudadanos organizados en Chile tienen una cultura del encubrimiento y del abuso. ¿Veamos entonces qué hechos concretos están encubriendo y los nombres de los posibles encubridores?", añadió.

"Vamos a hacer un juicio histórico y espero que seamos capaces de establecer que si determinados obispos hubiesen cumplido con las debidas diligencias se hubiesen evitado una buena parte de los delitos de abusos sexuales contra menores cometidos por los religiosos chilenos", expresó Arias, quien hizo un llamado a las víctimas a denunciar. "Si no lo hacen no existe encubrimiento que valga. La Iglesia son los fieles", aseguró.