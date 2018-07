Finalizó la toma feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de CHile

Terminó la toma feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile luego de 74 días de movilizaciones.

En un comunicado, los estudiantes informaron que "se decide bajar la toma mañana [lunes 9 de julio] a las 17:00".

Respecto a la petición de renuncia del académico Carlos Carmona, expresidente del Tribunal Constitucional acusado de acoso sexual, los estudiantes señalaron que "estamos esperando solo que el Profesor se de por aludido y renuncie".

Estimad-s compañer-s:

Hoy, luego de 2 meses y medios de arduo trabajo y de muchisimas ganadas a nivel universidad, por unanimidad de la Asamblea de Escuela, se decide bajar la toma mañana a las 17:00.

Para responder las preguntas que lo mas probable se hagan, haré un pequeño resumen:

1) Las garantias academicas aun no estan claras a nivel calendario pero si hay acuerdos con las autoridades:

-no obligatoriedad de asistencia

-no rige la aprobación minima de 10 creditos para alumn-s de primer año.

-se puede eliminar 1 ramo (obligatorio, electivo, optativo)

-se puede reprogramar y rezagar

-Vicerretoria va a tener una negociación con Decanato para ver el tema de las clases. No hay seguridad de nada, solo confianza.

-Hasta el momento el calendario de evaluaciones comienza el 17 de Julio.

2) Luego de la Declaración #CarmonaRenuncia desde la toma, el Pronunciamiento politico por parte de la Facultad y la Carta de las Academicas de la Universidad. Estamos esperando solo que el Profesor se de por aludido y renuncie. De todas formas el profesor no tendra actividades academicas en pregrado ni el 2018 ni el 2019 y en caso de que se le asignes actividades sera en extensión y postgrado.

3) Mañana se debería aprobar el Reglamento de Pruebas Orales, y por lo tanto, tenemos garantias con respecto a la evaluacion de nuestras proximas pruebas.

4) Se concedieron garantias para la vuelta a clases de Sofía.

5) Hoy se baja la toma de Santa Maria.

Volvemos a insistir en que el Movimiento Feminista dentro de la Facultad no termina aqui y el llamado es a seguir al pendiente y luchando por una Educacion No Sexista, contra todas las violencias y por una vida digna para todas y todos. La bajada de la toma no es el fin del conflicto, sino todo lo contrario. Se vienen años de pelea, y este es un gran primer paso que nos abre el camino de la lucha feminista que se toma este y todos los espacios.