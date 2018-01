Filtran el audio del consejo que destituyó a Marelic como director del INDH

La polémica destitución del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, sigue sin dar luces de la sorpresiva medida adoptada y del nombramiento de Consuelo Contreras, quien ejerce como directora ejecutiva de la Fundación Opción, un organismo colaborador del Sename. Ahora se filtró el audio de la sesión ordinaria que derivó en una sesión extraordinaria para sacar a Marelic.

Fue el consejero José Aylwin quien solicitó este cambio, según se puede oír en el archivo que publicó The Clinic. Los únicos que criticaron la medida fueron el exdiputado Eduardo Saffirio, el académico Miguel Amunátegui y el afectado. La medida en contra de Marelic contó con los votos de Consuelo Contreras, Margarita Romero, Carolina Carrera, José Aylwin, Debbie Guerra, Sebastián Donoso y Sergio Micco.

La consejera Guerra leyó las supuestas "razones fundadas", como el "incumplimiento de compromisos para cumplir acuerdos asumidos en la presentación de su candidatura", la "falta de consolidación institucional del INDH que se expresa en una inejecución presupuestaria para el consejo" y "desconocimiento de la autoridad del consejo, al no informar de actuaciones realizadas, en representación del INDH".

"Si la espera es para que renuncie a mi cargo, la respuesta es no. Lo dejo súper claro, y me atendré a lo que siga. Además les digo que un procedimiento de remoción, es la destrucción institucional", respondió Marelic. Tras la votación el destituido comentó que "quiero dejar constancia que los argumentos dados son por la consejera Debbie Guerra, representante de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet".

