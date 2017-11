Festival Internacional de Innovación Social (fiiS) estrenará película "La Historia de Jan"

El Festival Internacional de Innovación Social fiiS anunció que por segundo año consecutivo el evento incorporará al cine en su programa con la sección fiiS REVELADO.

Del 4 al 6 de diciembre se exhibirá una selección de siete películas que responden a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Entre las cintas se estrenará en el país La Historia de Jan, documental que narra la vida de Jan Moll Vic, un niño con síndrome de Down. En ella, a través del sentido del humor, el esfuerzo y el amor, sus padres buscan normalizar y dar visibilidad al mundo de la discapacidad entregando un mensaje de inclusión a quienes puedan ver su historia.

A la cita inaugural asistirán los padres de Jan Moll y el mismísimo Jan, todos protagonistas de la película, quienes además serán expositores al final del encuentro.

Historias sobre los ruidos industriales en el océano y su impacto en el ecosistema submarino (Sonic Sea), la importancia de la supervivencia de las abejas para la vida del planeta (More Than Honey), la maravillosa historia de una científica que va a estudiar los chimpancés para encontrar una relación con los seres humanos (Jane), un club de ajedrez desarrolla el pensamiento crítico de la comunidad Katwe en Uganda (Queen of Katwe) y el registro de los padres sobre su hijo con síndrome de down para aprender sobre el valor de la inclusión (La Historia de Jan), son algunas de las películas que se podrán ver durante las dos jornadas del festival.