Fernando Montes: Barros fue la primera víctima de Karadima

El sacerdote jesuita Fernando Montes se refirió a la reciente visita del Papa Francisco a Chile y a la presencia del obispo de Osorno, Juan Barros, en las actividades públicas del líder de la Iglesia Católica en el país.

"Frente al caso de Barros hay dos cosas que son muy claras: la situación de abuso a menores, sobre eso no hay acusaciones, no hay nada probado (...) Es muy importante porque la gente lo considera a él y lo estoy aclarando", comentó Montes.

Montes aseguró en el programa Estado Nacional de TVN que Barros "es la primera víctima, no sé si de abusos sexuales, pero ciertamente de abusos de conciencia, de generar un encierro donde la gente no piensa, no mira, no habla".

El religioso jesuita agregó que "él dice que no vio (a Karadima cometiendo abusos sexuales a menores). Me parece tan absolutamente inverosímil que no haya visto" y luego precisó que "el Papa no fue claro. Me da la impresión que cuando él dice que no hay ninguna prueba (se refiere a) que él (Barros) haya sido abusador".