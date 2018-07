Fernanda Urrejola y denuncias contra Nicolás López: "No vi al monstruo que todos están describiendo"

La actriz Fernanda Urrejola se refirió a las denuncias de abuso contra Nicolás López, con quien reconoció tener una relación cercana.

"Declaro mi admiración a las valientes que han decidido enfrentar su necesidad de denunciar una trasgresión a su humanidad y libertad", escribió en su cuenta de Instagram.

"Las acusaciones en contra de Nicolás López y todo lo que a partir de eso ha ocurrido me afectó mucho (…) Lo conocí hace años en el estreno de Promedio Rojo (…) Fue el 2016 cuando nos acercamos más, yo pude ver a la persona detrás del personaje y lo quise. Y los afectos no se justifican, simplemente son. No vi al monstruo que todos están describiendo ahora", agregó.

"Me sorprenden las acusaciones y las considero brutales. Y no puedo no nombrar las cosas por lo que son, eso es abuso y así lo estoy asimilando", sumó.