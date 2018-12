El senador de Evópoli por La Araucanía, Felipe Kast, declaró en calidad de testigo en el Caso Catrillanca a raíz de sus declaraciones en las horas posteriores al asesinato del comunero mapuche, en las que aseguró que había visto fotos del estado en el que habían quedado los autos de Carabineros producto del enfrentamiento que, en realidad, nunca existió.

De acuerdo con La Tercera, el parlamentario testificó durante 45 minutos y acudió de manera voluntaria.

Kast afirmó que recibió las fotos por WhatsApp, a través del entonces intendente de la región, Luis Mayol. “En ellas se podían ver algunos vehículos aparentemente policiales que mantenían impactos balísticos en distintas partes de su estructura”, dijo.

“Las imágenes no iban acompañadas de ningún mensaje en especial, pero fueron explicadas en cuanto a su contexto en un llamado telefónico que el mismo Luis Mayol efectuó esa noche del 14 de noviembre. Estas fueron las únicas imágenes que vi sobre este procedimiento”, agregó.

“En dicha llamada, me explica que dichas imágenes correspondían a vehículos de Carabineros que habían participado en el procedimiento y que habían resultado baleados. El ex intendente fue muy cuidadoso en señalar que hasta ese momento no estaba claro si el enfrentamiento de Carabineros había ocurrido antes, durante o después de la muerte de Camilo Catrillanca. El ex intendente no me señaló el origen de las imágenes que él me envió”, sumó.