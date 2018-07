Felipe Berríos y abusos en la iglesia católica: "Yo no creo en tanto perdón"

El padre Felipe Berríos, desde el campamento de "La Chimba", en Antofagasta, entregó su mirada respecto a los nuevos casos de abuso en la iglesia católica.

Calificando como "el gato que cuidaba a la carnicería" al excanciller del Arzobispado, Óscar Muñoz, acusado de estupro y abuso, el sacerdote lamentó profundamente el caso, donde "una cosa que repugna es que sea con niños", afirmó.

"Yo no creo en tanto perdón y en que, a cada rato, "me duele y me duele". Mientras no nos saquemos el cuello romano, y algunos las colleras, y no volvamos a ser curas sencillos al servicio de la gente, no nos van a creer el perdón", indicó Berríos, quien espera que todo eso llame a un rol preponderante de los laicos y las mujeres.

Además, reflexionó respecto al rol de la opinión pública frente a la actitud "obtusa y prepotente" del obispo Barros durante la visita del Papa Francisco. "Si no hubiera pasado eso, habría seguido todo aparentemente normal con toda la podredumbre adentro", declaró.