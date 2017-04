Familias de La Reina realizan protestas contra el Censo

Manifestaciones en contra del Censo se han pronunciado en la comuna de La Reina. 60 familias exigen el restablecimiento de agua potable, ya que hace dos semanas están sin servicio y no aceptarán a los encuestadores a modo de protesta.



Los vecinos del conjunto habitacional Las Perdices, que tiene un año de existencia, empezaron a tener problemas progresivos con el sistema de bomba y están en la comuna protestando con cacerolazos para exigir una respuesta del Gobierno.



Tras los problemas, la municipalidad ha entregado diariamente bidones de agua como medida de emergencia. Sin embargo, la situación es insostenible y Marcia Vergara, presidenta del Comité de Vecinos, argumentó la protesta.



"Somos entre 250 y 300 personas que no vamos a censar por una decisión propia. Si hacíamos esta manifestación otro día no se hubiese generado lo que está pasando ahora. Es una forma de que se pongan en el lugar de nosotros, si no tenemos agua ¿cómo vivimos?", dijo la dirigente comunal.



60 familias contra el Censo en La Reina en protesta por no tener agua potable desde hace 2 semanas.No aceptarán censistas.#CensoADN pic.twitter.com/kgGoqeyjPw — Richard Jiménez (@richjimADN) 19 de abril de 2017