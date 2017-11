Familiares de mujer fallecida en operativo de Maipú: No es momento de tomar acciones legales

Familiares de María Jaqueline Silva Rodríguez, la mujer de 54 años que falleció durante el procedimiento en contra de un colectivero, comentaron que no es momento de pensar en tomar acciones legales por lo ocurrido, sino que más bien de preocuparse por darle una despedida como corresponde a la víctima.



El esposo, Hugo Bernal,expresó que "ya estamos en el momento de calma. Ya pasó, por más vueltas que le dé. Me preguntaron si iba a tomar acciones legales y les dije que no es el momento. Ella fue con escoltas a urgencias, un general (de Carabineros) estuvo el día completo con nosotros, entonecs no por el actuar de una persona voy a evaluar a toda una institución".



Por otro lado, uno de los hijos de la familia expresó que "el tema es súper fuerte para todos, pero estamos lleno de familiares, amigos, tenemos una familia increíble y estamos todos apoyando y despidiendo a mi mamá como corresponde".