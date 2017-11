Familia necesita reunir 110 millones en 5 días para comprar marcapasos que salve la vida de su hija

Un carrera contra el tiempo y una angustia tremenda se encuentra teniendo la familia de María Victoria Lizárraga Henríquez, una niña de 5 años que desde abril de 2016 está conectada a un ventilador mecánico para poder respirar, luego que una extraña enfermedad desencadenara una respuesta autoinmune que hace que ahora para respirar depende de un respirador mecánico.

La única solución para que la pequeña pueda seguir viviendo es comprar un marcapasos diafragmático , el cual tiene un elevado costo de 110 millones de pesos, el que debe ser cancelado a los fabricantes un mes antes de la operación, ya que debe ser fabricado con características especiales.

Este elevado monto no es lo único, ya que sólo representa la primera parte del costo que implica la intervención pionera en América Latina a la que será sometida María Victoria, pues al ser una enfermedad desconocida y no tener código Fonasa, no tiene cobertura de isapres ni seguros.

La madre de la menor, Valeria Henríquez, aseguró que "no podemos esperar más. El equipo médico nos ha informado que el 15 de diciembre es la fecha tope que tenemos para realizar la operación. Hoy María Victoria está en las condiciones de salud óptimas, dentro de su estado crítico, para realizar la cirugía. Y como el pago del marcapasos se debe realizar por anticipado no tenemos otra opción que acudir a la solidaridad de la gente para la Vicky tenga una nueva oportunidad de vida"

Desde que la pequeña María Victoria enfermó su familia ha tenido que enfrentar elevados gastos médicos, los que han solventado con el apoyo de sus más cercanos familiares y amigos. Pese a esto, no han podido recaudar lo que necesitan y se vieron en a necesidad de pedir apoyo a todo el país.

El marcapasos diafragmático es la única posibilidad que tiene María Victoria de volver a respirar sin estar conectada a un ventilador mecánico. Y en el caso que esta operación no pueda realizarse, los plazos médicos para practicarla impedirían que se realizara por el grave deterioro que ha tenido el cuerpo de la pequeña a nivel neurológico.

Si deseas colaborar con esta campaña, podrás hacerlo a la cuenta especialmente creada para la recaudación de fondos, a la cual se puede ingresar a través de la página webwww.respiramariavictoria.cl



Cuenta de Ahorro BANCO ESTADO

Número de Cuenta: 3 4 6 6 0 4 3 5 4 0 0

Titular: María Victoria Lizárraga Henríquez

RUT: 24059888-4

Mail: maria.victoria.lizarraga.2012@gmail.com

Otra forma de ayudar es la difusión en redes sociales. La cuenta de Twitter es @respiramv con el hashtag #respiravictoria y el fanpage Volverás a respirar María Victoria.