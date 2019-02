Ezio Costa y contaminación en Quintero: Hay soluciones que no implican cerrar todas las empresas

El director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, criticó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a los 12 recursos de protección presentados a raíz de los episodios de contaminación crítica en la cuenca de Quintero y Puchuncaví.

En conversación con ADN Hoy, el abogado ambientalista manifestó que la determinación del tribunal de alzada "era esperable. Resolvió en base a ciertos contextos y ciertas ideas jurídicas que no nos parecen apropiadas, como por ejemplo, creer que el recurso de protección no es una vía adecuada para solucionar este tipo de temas, que es una defensa que suele presentar el Estado y las empresas".

"Habían 12 recursos de protección. De ellos, dos eran contra las empresas y otros 10 contra organismos del Estado, pero se vieron todos conjuntamente", criticó.

Para Costa, la decisión de la Corte de Apelaciones "no toma en consideración todas las variables necesarias. Esta es una zona que está saturada jurídicamente y en lo fáctico, es decir, hay mucha más contaminación que la que puede soportar la cuenca y los cuerpos de las personas que habitan esa cuenca".

"Cuando la corte dice que 'respecto de la emergencia se tomaron las medidas necesarias' está diciendo 'respecto de la gota que rebalsó el vaso...', yo no estoy de acuerdo además que las medidas hallan sido las necesarias, pero también toma en cuenta esa última gota. ¿Cómo llegamos a tener un vaso lleno?", cuestionó.





Pese a ello, adelantó que "probablemente todos los recurrentes vamos a apelar a la Corte Suprema", donde espera que se "pueda ver el caso en su magnitud y en sus variables más importante".

"Esto no se resuelve de un minuto para otro, ni es una cuestión sencilla. Eso lo entienden todos los recurrentes y también la corte. Es una cuestión compleja. Tampoco esperamos que una corte sea capaz de resolverla con una sola resolución, pero que sí que le solicite a los organismos del Estado que tome las medidas para que en el transcurso de un tiempo razonable estas situaciones no vuelvan a ocurrir", añadió.

El abogado sostuvo que cerrar todas las industrias "sería una medida extrema, que por supuesto tendría efectos positivos sobre el medio ambiente".

"Hay varias alternativas que no implican necesariamente cerrar todas las empresas (...) primero que nada hay que evaluar todas las empresas. No todas las empresas están evaluadas (...) algunas datan de épocas donde no había evaluación", precisó.

También agregó que algunas que sí están evaluadas "no se consideró los efectos sinérgicos y acumulativos entre las industrias, como se suma la contaminación de una con la otra. Cada una fue evaluada individualemente".