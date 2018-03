Extrabajador de LAW denunció que uno de los aviones tiene malo un motor

Un extrabajador de la aerolínea LAW realizó una denuncia a ADN que pone de manifiesto las cuestionables maneras que tiene de operar la empresa en el país.



El otrora empleado estuvo seis meses allí y fue desvinculado hace una semana. Fue coordinador de catering y despacho de vuelo, rol en el que pudo observar varias prácticas que se suman a las críticas que ha recibido la compañía, como por ejemplo que uno de los motores de partida de una nave tiene malo el generador y que la mantención que debe hacerse en tres semanas se realiza en cuatro días.



"El miedo que tengo es que ni Dios quiera que el avión se venga abajo. Como nadie hace nada. Día a día veía las falencias del avión, como la insalubridad cuando llegaban los pasajeros que recibía. Debía hacer el catering y tenía que despachar el vuelo. Veía las condiciones que llegaba el avión, hediondo y no lo fumigaban. Las niñas tripulantes no les dan comida, les dan unos sándwiches que venían con hongos. Llevan sus propias frutas y tienen que pagar por sus comidas arriba del avión", sostuvo.



Además, el extrabajador relató otra situación irregular, como que por ejemplo "los haitianos no iban al baño. Orinaban en las botellas de Cachantún que les preparábamos".



Acusaciones graves que se suman a las demandas comerciales de las que ha sido responsable la aerolínea con sede en Chile.