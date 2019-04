Exsuperintendente de Salud: 'Para tres millones y medio de personas Fonasa no es una alternativa'

El ex superintendente de Salud, Manuel Inostroza, analizó el alza en los planes de isapres que promedian un 5,1%, el más alto de los últimos ocho años, y la paralización de la baja del valor para quienes tienen menos riesgo.

En conversación con ADN Hoy, el médico concordó en que la judicialización es "uno de los factores" que explica el aumento en el precio de los planes de isapres, pero "no es el único".

"Es multifactorial, y eso es evidente. Qué duda cabe que la población está envejeciendo y está demostrado que los adultos mayores gastan entre 3,5 y 4 veces más en salud que el resto de la edad promedio de la población", puntualizó.

Para Inostroza, el alza del precio también se explica porque se "genera valor agregado" a la relación entre los afiliados y los prestadores. Es decir, se introducen "elementos que al final sean más virtuosos en términos de mantenerse sano y de incentivos para que no necesariamente termines gastando más".

Sin embargo, aclara que "esa es responsabilidad de la isapres, sino no tiene sentido que sean intermediarios (...) ahí creo que las isapres han mostrado ineficiencia e ineficacia".

"Lo que estamos viendo es que las isapres se disparan en los pies. Es decir, dicen 'esto no hay forma de controlarlo, elevo los precios por el lado de los prestadores, subo los precios por el lado de los seguros, y la gente tiene que pagar sí o sí. Si le gusta o no, y si no, que se vaya'. Eso no es una relación virtuosa", disparó.

El médico también explicó la polémica por la circular de la Superintendencia de Salud y relata que "a partir del año 2012, cuando estaba la superintendenta (s) Liliana Escobar, se determinó que sí procedía la rebaja de precio, pero mediante el reclamo individual de cada persona. Es decir, sólo se producía la baja al que reclamaba. Se estableció un criterio administrativo, por así decirlo, y se mantuvo hasta octubre del año pasado".

"Como las isapres recurrieron y apelaron a esta nueva instrucción de la Superintendencia, se decidió suspender la medida momentáneamente hasta resolver las apelaciones y ahora, justo en estos días, emite una instrucción que aprueba su circular, es decir, ratifica su decisión, pero su implementación se posterga dos años", explicó.

Finalmente, sobre los llamados a afiliarse a Fondo Nacional de Salud (Fonasa) sostuvo que "yo soy de los que cree en un sistema mixto. Chile no se puede dar el lujo todavía de tener un sistema privado o público exclusivo. Para tres millones y medio de personas, Fonasa no es una alternativa sustituta".

Te puede interesar: Planes de isapres sufrirán la mayor alza de los últimos ocho años