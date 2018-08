Exsecretario general del MIR y participación del ministro Rojas: "Es un mito"

"Al señor Mauricio Rojas yo no lo conozco. Nunca tuve contacto con él y recién supe de su existencia hace muy poco por medio de algunos compañeros de Suecia que me contaron. Lo que he recogido de información es que él nunca militó en el MIR", dijo tajantemente el exsecretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Andrés Pascal Allende, al sitio El Desconcierto.

Además, declaro que sólo sabía que estuvo vinculado "a un pequeño grupo trotskista durante la Unidad Popular", pero que no lo puede confirmar. Además, nombró un dato para considerar, respecto a la actividad del grupo durante 1971. "Él se fue a Europa a pasear donde estuvo deambulando por un año en distintos países, lo cual te indica algo porque en ese momento ningún militante del MIR, en pleno período de la UP, iba a pasear fuera del país cuando todos tenían un activo compromiso con el proceso de cambio revolucionario que se estaba llevando a cabo en el país", explicó.

En cuanto a la forma de chequear la veracidad de los dichos de Rojas, Pascal añadió que "el MIR nunca tuvo un listado de militantes ni fichas de sus integrantes, porque era obvio no podía ser por la situación represiva que se vivía y la militancia en la clandestinidad", aunque da luces de una eventual manera de descubrirlo. "La única forma de reconstituir la información es seguir con precisión los datos biográficos del personaje y averiguar con los compañeros que militaron en los lugares que él estuvo, si lo conocieron o qué supieron de él y reconstruir su real historia, lo que en el caso de Mauricio Rojas lleva a confirmar que esto de su militancia en el MIR es un mito", afirmó.

"Es una desfachatez que diga que fue mirista y es un oportunismo mayor", calificó, teniendo palabras también para sus dichos sobre el Museo de la Memoria. "Las declaraciones del ministro son desafortunadas y descaradas", expresó, aseverando que "es una tontera que pretende ocultar lo que el Museo de la Memoria debe mostrar a toda la sociedad".