Exreligiosas denuncian abusos sexuales por parte de sacerdotes

Un grupo de exmonjas de la Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano, en Talca, denunció haber sido víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes.

En un reportaje emitido por Informe Especial, Eliana Macías reveló qué ocurrió con ella, sin individualizar al victimario. "La primera vez que me vio, en Molina, me queda mirando y me dice ‘esos senos están muy abajo’ y me pescó así para arriba", recordó.

Según Macías, el mismo sacerdote "entraba a las habitaciones y entonces justo llegó a mi cama y me levantó la ropa. Dijo: 'hace mucho frío aquí', yo me levanté y dije ¿quién está aquí?' Se metía a las piezas de las monjas".

Otra de las denunciantes fue Yolanda Tondreaux. La mujer contó qué le hizo un cura. "Me abrazó, me aceró a su pecho, ¡a su pecho! y comenzó a darme besitos, ¿es normal que le den besos a las monjas en la cara llegando a los labios? ¡Un cura! y me zafé porque me di cuenta, me dio asco. Dije padre, disculpe me está llamando la madre, y me responde el cura 'ya, anda hija, pero vuelve luego'. Disculpen la palabra "¡a la cresta! y a lavarme las manos bien lavadas con jabón y la cara, ¡porque un cura me manoseó! ¡Un cura!".

También hubo denuncias contra otras mujeres. Consuelo Gómez contó: “Una vez estaba llorando. Ella me dijo ‘No llore, porque me vas a obligar a subir a tu cama’. Ella sube, me empieza a hacer cariño y de repente la siento acá al frente. Aparte de besar, me comenzó a manosear y se dio toda la cuestión. Empezó a manosear, de arriba a abajo".

Cuando quiso denunciar con la situación ante su superiora, esta fue la reacción de Patricia Ibarra Gómez: "Me sacó, como si fuera una terrorista y me quitó todo. Me transformé en la sirvienta de ellas por haber denunciado el abuso. Que parezco una perra detrás de la hermana, esas mismas palabras me dijo".

Según las exreligiosas el entonces obispo Horacio Valenzuela (exalumno de Fernando Karadima en El Bosque) estaba enterado de estos acontecimientos, pero no hizo nada.

Informe Especial quiso recoger las versiones de Ibarra y Valenzuela, pero ambos mantuvieron silencio.

Mira aquí el reportaje de Informe Especial.