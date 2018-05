Exreligiosa denunció abuso sexual por parte de una monja

Una exreligiosa católica llamada Consuelo Gómez denunció en Emol que fue abusada sexualmente "por una monja en España, que también era chilena y superior a mí, varias y repetidas veces. Y todos sabían y me hicieron callar. Me hicieron sentir a mí que era culpable de todo. Pero ahora comprendí que esta es una historia que yo viví, que es mía, y que no soy la única".

Gómez posteriormente en CNN Chile acusó que su presunta agresora fue Soledad Adasme.

Su congregación religiosa, Hermanas del Buen Samaritano, la envió desde la Región del Maule a España el año 2000, donde denunció que "el trabajo era de verdadera esclava" donde los continuos retos si no la veían ocupada en una tarea la hicieron caer en la anorexia.

"Había mucho acoso de los sacerdotes, capellanes y directores espirituales, muchas tocaciones indebidas. Se les iban las manos hacia zonas que no debían. Esto pasaba también en Chile, pero en España lo defendían mucho y aceptaban este comportamiento", contó al Mercurio.

Gómez aseguró que le relató toda su situación al cuestionado nuncio apostólico Ivo Scapolo, quién aseguró entenderla "perfectamente bien" y le entregó ayuda psiquiátrica, pero "a mí la rabia que me da ahora es que el nuncio, sabiendo todo esto, no ha hecho nada", aseguró.

Al difundirse la denuncia, la congregación le pidió públicamente perdón a Consuelo Gómez "sabiendo que esta petición por sí sola no repara el daño causado".