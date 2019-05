Expresidente Sofofa comentó acerca de la caída del país en competitividad

El expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y actual concejal de Providencia, Pedro Lizana, dialogo con CNN con respecto a los últimos resultados del índice de competitividad global, en donde Chile descendió desde el puesto 35 al 42.



A su juicio, este tipo de listas son subjetivas y más basadas en opiniones, aunque mencionó algunos factores que influyen de manera negativa en la productividad, a pesar de que no abordó la baja inversión en investigación y desarrollo.



"Las empresas son las primeras que tienen que esmerarse en hacer lo que están haciendo con menos recursos y en forma más eficiente", dijo.



A juicio de Lizana, en el país "somos inventores de trabas", poniendo de ejemplo que "una empresa chilena que se instala en EE.UU. con una fábrica de celulosa, en sacar permisos se demora 178 días. Acá tardaría cinco años".



Con respecto a la productividad y las causas que repercuten en esta, Lizana relató que mientras trabajó en una empresa compró "un software para tener información de las llamadas telefónicas". Tras analizar la información, se percató que "había gente que hablaba 10 veces más por teléfono que otra, y mirando el detalle, los que más hablaban por teléfono eran los menos eficientes".



Con respecto a las razones de la despreocupación de las empresas con respecto a la productividad, el extimonel de la Sofofa sostuvo que "no controlamos las formas de gestión, no nos esmeramos en que las cosas se hagan mejor, en que las secretarias hablen menos por teléfono y el trabajador haga mejor su pega".



"Esta cuestión es concreta, es técnica, no son subjetivas, porque con la subjetividad no adelantamos nada", expresó.