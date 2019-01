Exposición reúne relatos de relaciones sexuales sin consentimiento

"No fue sexo, fue violación" es el nombre de la exposición que se presentará el próximo 26 y 27 de enero en el Centro Cultural Los Piñones #019. En esta se podrá apreciar cientos de de testimonios sobre, principalmente mujeres, que han sufrido sexo sin consentimiento.

En conversación con ADN, Martina Valenzuela, co-fundadora del proyecto, contó cómo se impulsó la iniciativa creada por ella y su amiga, Tania Sauma.

"Lo que pasó fue que durante el año pasado (2018) en el grupo de amigas, empezamos a hablar muy cómo: 'Oye, les quiero contar algo, nunca he hablado de este tema, pero una vez me pasó tal cosa'. Cuando la primera amiga lo contó, nosotras quedamos como en shock y empezamos a hablar de lo ocurrido. Hablamos con más amigas y la respuesta era la misma, 'a mi también me pasó'", comentó.

Agregó que lo que la impulsó a crear la iniciativa, no fue solo su experiencia, sino en la sororidad de todas las historias que escuchó de sus cercanas. "Fue como darme cuenta que cada vez que abrías el espacio, una amiga se atrevía a contar su relato. En realidad todas querían contar su propia historia porque a todas nos había pasado algo y nunca lo habíamos contado, nunca lo habíamos hablado. Entonces no viene de mi propia experiencia, sino de la experiencia colectiva de mis amigas, de la necesidad de sacarlo, de dejar de decir qué hice mal, qué me pasó".

A través de una campaña en redes sociales, la plataforma, No Fue Sexo, creada por dos amigas que compartieron situaciones en las que fueron agredidas sexualmente, comenzaron a recibir cientos de respuestas de otras mujeres explicando que a ellas también les pasó.

En esta se recopilaron más de 500 testimonios, de los cuales 21 de ellos se transformarán en piezas gráficas que serán mostradas en la exposición.

Ambas creadoras fueron estudiantes en la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, por lo que cuando comenzaron a pensar el tema, se enfocaron en las estudiantes de la carrera, en la cual la gran mayoría de los alumnos son hombres.

"La Tania me dijo: 'hagamos algo con el tema' y yo como ya, aterricémoslo (sic). Nosotras estudiamos Ingeniería en la Chile y al inicio lo vimos por ahí. Pero luego pensamos que no solo es a las ingenieras, sino para todas las mujeres. Y ahí se nos ocurrió hacer una página web en donde puedes dar tu relato de forma anónima", dijo.

Una vez lanzada las diferentes plataformas, la respuesta del público fue inmediata. "Fueron dos minutos, al tiro nos llegó un testimonio. Al inicio era un poco fuerte. Podías reconocer en términos personales como que están las amigas escribiendo, pero derepente llegaste al relato 10 y ya eran cabras de todos lados, hay de todo tipo de relato", declaró.

Con respecto a la exposición, su objetivo principal era solo exponer los relatos, hasta que por redes sociales le dieron la idea de ilustrar algunas historias.

"Anoté todos los contactos de las ilustradoras y tomamos la decisión de hacerlo. El fin de semana me junté con mis amigas y leímos todos los relatos, lo clasificamos y le enviamos un testimonio a cada interesada", dijo.

Cada historia fue clasificada con el fin de armar un patrón. "Por ejemplo, clasificamos todos los que eran de mujeres de entre 13 a 27 años, donde la primera vez fue violada por su pololo. Luego el típico 'estaba en un carrete, estaba curada y un amigo se acostó al lado mío y me violó'. Entonces tratamos de elegir uno de cada uno de esos tipos de relatos, uno que estuviera bien escrito, uno que fuera más o menos fuerte, más o menos explícito". Esto con el fin de mostrar y terminar con la naturalización que se le da a este tema en el país, en donde las mujeres, "gracias al patriarcado de donde hemos estado criadas", no se sientan culpables.

La muestra será el día sábado 26 de enero, en donde la entrada será gratuita para todos y, para el domingo 27, será gratis solo para mujeres. Para mayor información, está disponible su página web, en donde podrás contar tu relato o leer el de otras personas, el Instagram y el Facebook del proyecto.