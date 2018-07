Experta en sexualidad: Si no hay planes de inteligencia emocional, tendremos seres poco empáticos

Constanza del Rosario, psicóloga experta en sexualidad, aseguró en ADN Hoy que es necesario trabajar la empatía de los niños para evitar que comentan delitos de naturaleza sexual.

La profesional afirmó que si el Gobierno no establece planes de educación en inteligencia emocional "vamos a tener seres poco empáticos", "capaces de perpetrar acciones donde son violentos hacia otro, donde lo ven sufrir y sienten gozo".

"Eso da paso a tener a estos pequeños antisociales que, el día de mañana, se convierten en delincuentes", dijo.

Del Rosario advirtió que si no se toman cartas en el asunto, los menores pueden llegar a un estado en el que no exista solución para sus conductas violentas. "Ningún ser humano nace malo. Son las experiencias de vida lo que lo corrompen. Hay veces en que se corrompe tanto el sistema mental humano que no hay vuelta atrás. Hay gente que no tiene forma de repararse. Hay gente suelta en las calles, que fueron quizás estos niños y hoy son adultos, que no tienen vuelta atrás", afirmó.

Por su experiencia profesional, la psicóloga afirmó que el aspecto socioeconómico no es determinante para que un menor pueda cometer delitos de índole sexual. "Yo atiendo gente que no viene de niveles socioeconómicos bajos y he visto cada cosa. Lo vulnerado no tiene que ver con una cosa solamente socioeconómica, lo vulnerado está en todos los estratos sociales. Hay muchos niños vulnerados emocionalmente que mañana terminan siendo mis pacientes", reveló.

"Estamos ciegos ante la realidad. No sólo hay violaciones, también hay muchos abusos que se están dando en la población joven del país, relaciones que se están dando sin consentimiento, donde hay drogas y alcohol involucrados y donde ellos (los hombres) sienten que tienen derecho a sobrepasarse porque la amiga o la pareja está alcoholizada o drogada", agregó.





Del Rosario también apuntó a otros elementos que pueden influir en que un niño fracture su empatía y sea capaz de someter a tormentos como la violación a otra persona. Uno de ellos es la pornografía, que "normaliza ciertas actitudes violentas hacia la mujer".

"En general todos estos contenidos, tienen que ver con actos violentos, la pornografía que están viendo los niños no sólo son dos personas teniendo relaciones sexuales, son de violencia hacia la mujer. La pornografía es un tipo de droga (…) actúa a nivel cerebral igual que la cocaína. Igual que las drogas necesitas mayor consumo, una vivencia más alta", agregó.

"El ser testigos de violencia, ya sea a través de medios digitales o de las propias experiencias, va inhibiendo tu capacidad empática y vas aprendiendo conductas violentas, pero yo no lo reduciría un tema socioeconómico", cerró.