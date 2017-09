Expareja de mujer asesinada en Viña del Mar reconoce relación violenta, pero aclara: "Soy inocente

Pedro Garrido, ADN.

Oficialmente, todavía no es imputado por el asesinato de Vania Zúñiga, la mujer que apareció muerta en su casa, en Viña del Mar, con uan serie de heridas cortopunzantes. Pero Daniel Ortega, expareja de la víctima, es apuntado como el principal sospechoso del crimen.

"Soy inocente (...) Se supone que es un femicidio. Soy el primer sospecho porque fui la última pareja y por haber tenido hartas denuncias de cosas que siempre fui absuelto. No corresponde que la gente me critique antes sin saber todas las versiones", dijo al corresponsal de ADN, Pedro Garrido.

El joven reconoce que mantuvieron una relación violenta (con agresiones de ambos lados y uso de drogas, según él), durante dos años y medio, y de la cual nació una hija, la menor que estaba junto al cadáver de su madre, en una casa de la población Nueva Patagua.

"Tuvimos un primer año bueno. Luego de un tiempo empezamos a darnos cuenta que no teníamos mucho en común y empezamos con la recaída a las drogas, el alcohol. Eso fue lo que reventó la relación. Empezaron las agresiones mutuas", agregó.

Padre de acusado de asesinar a joven en Viña: 'Me quemo las manos por mi hijo porque él durmió aquí' El padre del sospechoso del asesinato de una joven madre llamada Vania Zúñiga, que fue hallada muerta junto a su hija el pasado lunes 28 de agosto, defendió a su hijo Daniel Ortega asegurando que la noche del crimen éste durmió en su hogar.

Ortega fue condenado, horas después de descubierto el cuerpo de Vania, por una causa anterior, iniciada por una presentación de la víctima. El hombre fue hallado culpable de lesiones, amenazas y violación de morada y está a la espera de que se ordene el cumplimiento de una pena de 500 días. Tampoco puede ver a su hija.

Sin embargo, al igual que del asesinato, niega toda responsabilidad y asegura que Vania se desdijo de todo, y reconoció que había inventado las acusaciones para mantenerlo a su lado. "Ella los inventó (los casos). Yo pensé que se habían cerrado, porque ella había dicho la verdad. De todas las causas que a mí me hizo, ella siempre se retractó y dijo la verdad. De frente a los tribunales y a la policía, a todos les decía la verdad", dijo.

Ortega explica en el trabajo que tenía Vania (bailaba en un club nocturno) las lesiones que presentaba en el cuerpo y que la llevaron a denunciar las agresiones ante los tribunales. "Es un baile de cuerpo físico, con un caño. Ella siempre llegaba con moretones en el estómago, en la cintura, entremedio de las piernas, en los brazos, donde se afirmaba. Ella siempre me decía que todas esas cosas, si yo me separaba, lo iba a ocupar en contra mía, porque yo nunca me iba a poder separar de ella", contó.

"La única manera que yo podía estar con mi hija era estar con ella, esa era la condición que me ponía. ‘Tú quieres ver a tu hija, tienes que estar conmigo. Así es la cosa’", agregó.