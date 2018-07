Exobispo de Valparaíso acusa a denunciante de abuso sexual de "cambiar la historia"

La renuncia de cinco obispos en el país durante las últimas dos semanas -que fueron aceptadas por el Papa Francisco- han sido motivo de mucho cuestionamiento y conversación, aunque ninguno de ellos se había referido hasta ahora al por qué de la determinación.

En conversación con Quintavisión, Gonzalo Duarte García de Cortázar, quien es uno de los obispos salientes, explicó razón que lo llevó a tomar la drástica decisión.

"Lo hice porque llevo 10 años de obispo en Valparaíso y ya renuncié hace ocho meses", indicó, pese a que sus víctimas lo acusan de encubrimiento tras su decisión.

Tras ello, Duarte explicó qué hay detrás de una de las mayores denuncias que hay en su contra, efectuada por Sebastián del Río, quien lo acusa de abuso sexual.

"El día de los sacerdotes yo andaba con un lumbago en la espalda y me dijeron que Sebastián del Río necesitaba conversar conmigo porque estaba llorando. Lo atendí y le dije que me pasara un poco de pomada para el dolor y eso fue todo. De ahí pasaron dos o tres años y él cambió la historia", sostuvo el exsacerdote.

"Como Santiago Silva me pidió el favor que lo atendiera y lo hice en mi casa, se malinterpretó. Me arrepiento de haberlo hecho, pero sólo fue un minuto que conversé con él", agregó.

Otro que hizo una grave denuncia en contra del exobispo fue el exseminarista Mauricio Pulgar, asegurando que "los obispos chilenos se protegen y mienten".

¿Qué pasó con el caso de Pulgar? "Él nos hizo un favor porque nos llevó a tribunales a cuatro obispos y cinco sacerdotes. En los tiempos que él era seminarista yo era un simple sacerdote. Cuando él me llevó a la justicia, yo contraté a un abogado y en primera y segunda instancia nosotros fuimos sobreseídos, y no por preescripción, si no que por falta de mérito. Entonces nos terminó haciendo un favor grande", manifestó Duarte.