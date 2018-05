Exnotero de "SQP" fue víctima de portonazo por tercera vez en los últimos tres años

La desgracia y mala suerte lo persigue. Cristián Romero, quien en el ámbito televisivo es más conocido como "Yuyin", sufrió el robo de su vehículo por tercera vez en los últimos tres años.

El exnotero de "SQP" fue víctima de un portonazo durante la noche de este miércoles en la comuna de San Miguel. Aproximadamente a las 22:00 horas, unos delincuentes abordaron su autómovil mientras se encontraba en compañía de su polola y los hicieron descender bruscamente.

El propio Romero relató a ADN.cl cómo fue lo sucedido. "Descendieron de un vehículo (los sujetos) provistos con armas de fuego, apuntándonos en la cabeza para que nos bajáramos. Después tuve un forcejeo con ellos y les decía que si ya me iban a cagar con el auto por lo menos me dejaran los documentos y el celular, y ahí un hueón me pegó un pistolazo en la cabeza", sostuvo.

"A mi polola también le pusieron la pistola en la cabeza y quedó pa la cagá (sic) la pobre. Después de eso, me llevaron al SAPU, me pusieron puntos y regresé a mi departamento", agregó.

La historia de robos para "Yuyin" se remontan desde 2015, año en que fue víctima por primera vez de un portonazo. En aquella oportunidad, 12 sujetos lo abordaron en la comuna de Providencia, donde lo golpearon con patadas y combos, y luego lo abandonaron.

En 2016, Romero sufrió el ataque de tres delincuentes, aunque esa vez tuvo "un poco más de suerte", ya que pese a que estuvo a punto de volver a perder su vehículo, justo llegó un funcionario de Policía de Investigaciones (PDI) y frustrar el robo.