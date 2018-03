Exministro Jaime Campos reconoció que se negó a firmar el cierre de Punta Peuco

El ex ministro de Justicia, Jaime Campos, sacó la voz para reconocer que se negó a cerrar el penal de Punta Peuco y enviar a los reos a centros penitenciarios comunes, sosteniendo que no quiso firmar el decreto enviado por Michelle Bachelet debido a que se pasaría a llevar "la conciencia, los valores y el respeto a la Constitución".

Mediante un video que fue divulgado por La Tercera, el otrora secretario de Estado reveló al respecto que "de una manera a mi modo de ver extraña, el sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana, a horas de la transmisión de mando, me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco, como algunos lo indican, pero que objetivamente se refería a él".

Cabe recordar que Campos quedó en el ojo del huracán tras negarse a cerrar el recinto penitenciario. Incluso él mismo indicó en una oportunidad que los reclusos de aquel recinto ya calificaban como enfermos terminales.

Tras ello, decidió mantener silencio, hasta ahora, donde deslizó críticas hacia Bachelet.

"Cuando asumí el Ministerio de Justicia, en octubre del 2016, le planteé a Bachelet la necesidad de adoptar una resolución sobre Punta Peuco. En esa ocasión, me advirtió que era una materia muy compleja, que contenía aristas militares, judiciales, y por eso me dijo que la decisión se tomaría más adelante, pero nunca tuve respuesta sobre ello", aseveró.

Además, Campos esclareció que "en enero fue la última vez que hablamos sobre el tema. Ahí le indiqué (a Bachelet) que los plazos para cualquier medida que quisiéramos adoptar se estaban acortando o acabando. Hasta el último día el Gobierno nunca me entregó ninguna información", sostuvo.

Pese a esto, el exministro esclareció que la expresidenta habló con él durante el último fin de semana de su mandato para que firmara el documento que decretaría el cierrre definitivo de Punta Peuco, pero él se negó a hacerlo.

"Me pareció solo una maniobra comunicacional efectista y a la que yo no me prestaba. Desde el punto de vista jurídico, la proposición que me estaban haciendo adolecía de errores que lo podían transformar en un documento ilegal. A horas del proceso de transmisión de mando, un acto de esta especie lo único que iba a lograr era empañar lo que ha sido la tradición republicana en materia de cambio de mando y, con el propósito de evitar ese bochorno, me negué a hacerlo", aclaró.

Finalmente, el ex titular de Justicia apuntó a la exmandataria señalando que "quienes debían adoptar las medidas políticas pertinentes, en el momento oportuno no lo hicieron. Y de ahí es que no podía aceptar, a la hora undécima, tratar de ejecutar un acto a sabiendas de que era ilegal".