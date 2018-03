Exministro Campos y Punta Peuco: Aunque lo pidiera el Papa, ejecutaba el fin de semana acto alguno

Férrea sigue siendo la defensa del ahora exministro de Justicia Jaime Campos, a quien le sindican haberse negado a dar curso a la firma de un eventual decreto presidencial que transformaba a Punta Peuco en un recinto humanitario.

En diálogo con ADN, el exsecretario reiteró que desconocía la posible voluntad de Michelle Bachelet que buscaba cambiar el tipo de reclusos en el penal, que en la actualidad es ocupado por condenados por violaciones a los derechos humanos.

"El tema de Punta Peuco se viene estudiando al interior del Gobierno y particularmente del ministerio desde mucho antes que llegase y lo que yo sé es que no había resolución sobre el particular", afirmó.

En ese sentido, Campos fue enfático en señalar que "jamás el ministro del Interior (Mario Fernández) me lo planteó. Lo único que sé es que hasta el día viernes a las 5 de la tarde, desde que me retiré del Ministerio de Justicia nada vinculado con Punta Peuco había llegado a mis manos".

"La conversaciones privadas con la Presidenta no las comento ni con mi mujer ni menos con la prensa. Comprenderás que si el sábado o el domingo me hubiesen planteado ejecutar cualquier acto vinculado con el Ministerio de Justicia, el que hubiese sido, me habría negado a hacerlo", advirtió.

Y agregó: "En los hechos, yo cesé mis funciones como ministro de Justicia el día viernes a las 5 de la tarde. Aunque hubiese sido el Papa de Roma, ni el sábado ni el domingo ejecuto acto alguno".