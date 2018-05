Exministra del Sernam y la agenda de género: El oficialismo no compartía las demandas feministas

La extitular del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, se refirió al anuncio de La Moneda de desarrollar una agenda de género ante las movilizaciones y recordó que Chile Vamos no compartía las demandas feministas.

"Son medidas que reaccionan a un movimiento que se ha estado dando, pero no sólo por la magnitud del movimiento que se ha estado dando en las últimas semanas, si no que efectivamente es una reacción, en tanto no estaba contemplado en sus ideas", explicó en la Prueba de ADN la ex secretaria de Estado.

Pascual recalcó en Radio ADN que "tanto el conglomerado del gobierno del Presidente Piñera, como el propio Presidente, no compartían, y me parece interesante que hoy día se allanen a compartir, pero no compartían gran parte de las demandas del movimiento de mujeres, del movimiento feminista".

La exministra enfatizó que "por algo no estuvieron de acuerdo con la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (...) no estaban de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, no querían modificar el sistema electoral, ni colocar paridad de género al sistema electoral ni a los partidos políticos, por nombrar sólo algunas cosas".