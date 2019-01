Exintendente Mayol sobre Victtoriano: 'Jamás me señaló si Catrillanca iba armado o no'

El exintendente de La Araucanía, Luis Mayol, aseguró que el general (r) de la región, Mauro Victtoriano, "jamás" le señaló que Camilo Catrillanca estuviera armado, como sugiere el "resumen ejecutivo" develado por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

En conversación con Pauta, la ex autoridad regional reconoció que "jamás me señaló, ni yo le pregunté, respecto de acaso Camilo Catrillanca iba armado o no iba armado, o si hubo enfrentamiento en el evento donde resultó herido".

"Jamás, eso no lo tocamos, a mí no se me ocurrió preguntarle y él tampoco me lo dijo", recalcó.

En el documento que presentó Chadwick asegura que "individuos parapetados en la vegetación existente en el lugar, premunidos con armas de fuego cortas y largas efectuando disparos de diversos calibres hacia el personal policial".

Sin embargo, en su declaración ante Fiscalía, Victtoriano sostuvo que "no tuve intervención en cuanto a su elaboración o corrección, y no ordené que se confeccionara, pues supuse que se haría".

Según el testimonio del comandante Christian Pincheira, el informe fue intervenido sólo por dos personas: el abogado Cristián Inostroza y el coronel Jorge Contreras. Este último habría incorporado el fragmento del enfrentamiento que jamás existió.