Exintendente de Los Lagos critica operación de rellenos sanitarios

La Superintendencia del Medio Ambiente sancionó al titular del proyecto de relleno sanitario de La Laja, en la región de Los Lagos, con una multa de 100 UTA, equivalente a unos sesenta millones de pesos, al no resolverse una serie de problemas, relacionados principalmente con el manejo de líquidos lixiviados, derivados de la disposición de basuras en el recinto, que terminaban escurriendo en un estero del sector.

El recinto fue inaugurado en 2016, con una vida útil mínima de 20 años, y capacidad para recibir diariamente unas 300 toneladas de basura domiciliaria.

Un proceso similar de observaciones y sanciones afecta al vertedero municipal de Osorno, calificando la SMA su situación como de alto riesgo sanitario y ambiental.

Proyectos Millonarios

En la construcción del relleno sanitario La Laja en Puerto Varas, el Fisco invirtió unos 10 mil millones de pesos, financiados con fondos del Estado y de un crédito de un banco de fomento alemán.

Un modelo similar se está aplicando con otro relleno en el sector Curaco, de Osorno, vecino al vertedero municipal que ya fue observado por la SMA y que debería iniciar su cierre cuando entre en funcionamiento el relleno provincial, y a un basurero industrial en el que se dispondrían los lodos inertes resultantes del tratamiento de la carga recuperada desde el wellboat Seikongen, que sufriera el año pasado una emergencia en las costas de Chiloé.

El inicio de operaciones del relleno provincial en Osorno, proyecto “gemelo” a La Laja, y al de un vertedero para toda la isla de Chiloé, está en veremos. Sus obras de preparación están congeladas tras informes que dan cuenta de un posible riesgo geológico en el terreno adquirido por el Fisco para su construcción, y la empresa concesionaria aún espera que el Gobierno Regional le inyecte millonarios recursos.

El diseño de estos proyectos fue criticado por el exintendente de Los Lagos, Juan Sebastián Montes. El político, que hoy cumple funciones como académico de la Universidad de Boston, en entrevista con Radio Sago de Osorno definió la situación como "la crónica de un desastre anunciado".

Montes, mientras estuvo al mando de la región de Los Lagos entre 2010 y 2012, revisó los proyectos provinciales de La Laja y Curaco, asegurando que vio "serios problemas económicos, técnicos y medioambientales, los cuales objeté y al final me gané una pelea gigante que duró prácticamente dos años, donde incluso me llevaron a la Contraloría, la que terminó casi ajusticiándome al dictaminar", dijo.

"Negligencia gravísima"

"Lo que yo quería era mejorar esos proyectos, porque de lo contario, iba a generar una mochila económica y una incertidumbre ambiental gigante para la región", dijo.

Incluso, la ex autoridad en 2011 hizo un documento que fue enviado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y a los ministerios involucrados en las iniciativas. “En este informe dejamos claro que el proyecto no funcionaba en lo técnico, económico y medioambiental y en vez de hacer una licitación cerrada, que era lo diseñado por el primer Gobierno de Michelle Bachelet, propusimos hacerlo distinto, como en muchas otras regiones, donde el Estado no pone la plata sino el privado, quien se hace cargo del diseño. En ese informe dijimos además que se dejara abierta la posibilidad para usar tecnología para mejorar el manejo de los residuos sólidos y que si de ello emana una ganancia, esto se reparta equitativamente entre el que provee la solución y las municipalidades. Ninguna de las observaciones se terminó aceptando”, dijo.

"Durante dos años traté de mejorar los proyectos, pero luego todo se borró con una mano y las iniciativas siguieron adelante", aseguró Montes. De hecho, en 2013, el proyecto de La Laja fue suplementado en su presupuesto y en 2014 se destinaron $3.000 millones adicionales a Curaco.

"Creo que es hora de poner un atajo a estos proyectos que son malos y un hoyo sin fondo, donde el Estado va a seguir poniendo plata, teniendo un riesgo ambiental gigante. Yo te puedo asegurar que Curaco va a tener problemas de operación, como ya los está teniendo La Laja, de manera constante", indicó la exautoridad.



“Hubo negligencia gravísima, de todas las autoridades involucradas en manejar un proyecto de esta envergadura que pasa por la Asociación de Municipalidades, la División de Residuos Sólidos de la Subdere, otra que hay en el Gobierno Regional. Nadie dijo nada, por años, lo que es impresentable y debería costarle al cargo a quienes tuvieron que visar estos documentos y para qué decir las compañías asesoras que han cobrado millones de dólares por hacer un trabajo mal hecho. Aquí se debería llamar al Consejo de Defensa del Estado y en el caso de Curaco, se deberían interrumpir los pagos, porque de continuar adelante, va a ser un desastre para la región”, enfatizó.

El Intendente regional de Los Lagos, Harry Jürgensen indicó que el aumento de presupuesto, en 5 mil millones de pesos, para el relleno de Curaco en Osorno, está en fase de estudio, y que aún no hay una decisión tomada.