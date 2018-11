Exfutbolista Luis Núñez es buscado por un caso de homicidio

El exfutbolista Luis Núñez es buscado por la justicia como sospechoso de participar en el asesinato de una persona, en la población La Legua, el pasado 10 de octubre.

De acuerdo con una publicación de La Tercera, el día del ataque, Carabineros atendió a dos personas heridas a bala, en una casa de la calle Francisco de Zárate. Uno de ellos falleció en el Hospital Barros Luco. El otro, con el fémur izquierdo destrozado, sobrevivió y pudo identificar a los agresores: Andrés Alejandro Vergara Baeza y Luis Patricio Núñez Blanco.

En la vivienda, la policía también 738 gramos de cocaína.

El 11 de octubre, el fiscal Marcelo Apablaza solicitó la detención de los sospechosos. Sin embargo, Núñez no pudo ser hallado y ahora es considerado prófugo de la justicia. "La víctima sobreviviente habría reconocido a los imputados como miembros de una banda rival, reconocimiento que también fue cotejado con dos testigos que individualiza", dice la orden de aprehensión emitida por el 12º Juzgado de Garantía de Santiago.

"Luis ya no vive en Santiago, por lo que supongo que nadie se ha comunicado con él. Dudo que sepa que lo están buscando. He intentado comunicarme durante el día y aún no puedo", dijo Juan Hernández, abogado del exdelantero de Universidad Católica.

En 2017, Núñez salió en libertad, luego de estar cuatro años y 64 días preso por financiar una banda de narcotráfico y por porte ilegal de armas.