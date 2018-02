Exfuncionaria denuncia por acoso sexual y laboral al director del Servel

Una exfuncionaria del Servicio Electoral, despedida a fines de diciembre tras una evaluación al personal, denunció por acoso sexual al director de la institución, Raúl García Aspillaga. El escrito con los detalles llegó a las manos del presidente del consejo, Patricio Santamaría, a mediados de enero.

En el texto, de acuerdo con la Tercera, la denunciante acusa a García de hostigamiento e insinuaciones que ella interpretó de carácter sexual, tanto dentro como fuera de la oficina donde trabajaban.

En la presentación, la mujer relata dos de los hechos reclamados: en uno de ellos, en julio de 2017, el director del Servel le insistió para que subieran por las escaleras hasta el piso 27 de la Torre Centenario, en calle Miraflores, donde está la oficina del servicio. La mujer, presionada por la autoridad de García, aceptó. Cuando llegaron a destino, el hombre puso sus dedos en el cuello de ella para tomarle las pulsaciones. La acusadora, de acuerdo con el medio, se incomodó con el contacto y lo consideró una "insinuación sexual".

El otro incidente relatado ocurrió de camino al metro Bellas Artes. La mujer y García se encontraron en la calle y él la obligó a acompañarlo desde Miraflores a su oficina en Esmeralda, fuera del horario laboral. Una vez ahí, el director cerró la puerta para hablar con ella a solas, echando a otros trabajadores que estaban presentes.





La denunciante también detalla que García la visitaba constantemente en su lugar de trabajo, aun cuando, por temas jerárquicos, no tenían temas que tratar directamente.

Raúl García Aspillaga se defendió y aseguró que la denuncia es una revancha por no renovarle el contrato. "La denunciante se trata de una ex funcionaria respecto de la cual este Director y a solicitud del jefe directo de la misma, decidió no renovarle su contrata a partir del 1 de enero de este año por mal desempeño. La denunciante solicitó reunión conmigo el 15 de diciembre del año pasado para solicitarme que revocara mi decisión de no renovarle su contrata y ante mi negativa a hacerlo decidió presentar denuncia", dijo a La Tercera.

El abogado agregó que, días antes de recibir el texto con la denuncia, un dirigente gremial le advirtió que si la trabajadora no era reincorporada habría consecuencias. "Otro antecedente importante que confirma la infamia de esta denuncia lo constituye el hecho de que el 28 de diciembre recién pasado, un recientemente electo dirigente de una de las asociaciones de funcionarios y con quien la denunciante tenía una relación muy estrecha, ante mi negativa a cambiar mi decisión de no renovar contrata de la denunciante por mal desempeño, me amenazó con denuncia por acoso sexual. De lo anterior fueron testigos diversos funcionarios que estaban presentes", dijo.