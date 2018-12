Exfrentista Pablo Muñoz Hoffmann fue detenido en EEUU

Durante este viernes, el ministro en visita, Mario Carroza, confirmó que el exfrentista, Pablo Muñoz Hoffmann, fue detenido en Washington, Estados Unidos.



El magistrado sostuvo (según Emol) que "solamente he recibido información preliminar, no se me ha entregado ningún informe, y la información dice que (…) ha sido detectado y detenido en EE.UU. con una identidad distinta y una vez la que dice que fue detectado con identidad distinta que se está verificando y una vez que se tenga la confirmación me van a informar para tomar la decisión de pedir el expediente que hoy se encuentra en los archivos de los tribunales y ver la posibilidad si se necesita una extradición".



Muñoz Hoffmann fue uno de los cuatro exfrentistas que escaparon desde la cárcel de Alta Seguridad en 1996, en la reconocida operación "Vuelo de Justicia". Allí, se encontraba recluido por la muerte del coronel Luis Fontaine y el atentado al general integrante de la Junta Milita, Gustavo Leigh Guzmán, ocurridos en 1990.



Con respecto a la extradición, Carroza señaló que revisarán en la situación en la que se encuentra, además de "la condena que estaba cumpliendo y en conocimiento de ello se procederá la detención para dichos efectos y si tengo que resolver u otros ministros".