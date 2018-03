Exfiscal Toledo y críticas por su rol como notario: No he visto hace más de dos años el caso Caval

En medio de los cuestionamientos, el exfiscal regional de O'Higgins y del caso Caval, Luis Toledo, defendió su nombramiento como nuevo notario de San Fernando.

"Puedo decir con claridad de que yo he servido en el Ministerio Público por más de 18 años", retrucó el expersecutor, recordando que formaba parte de la terna hace varios meses.

"A aquellos que cuestionan o quieren hacer alguna relación con algún caso que me tocó investigar personalmente, que aquel caso que se me quiere vincular no lo he visto hace más de dos años", dijo.

En ese sentido, Toledo cuestionó que "no sé quién... pediría que aquellas personas que están generando de este eventual nombramiento una noticia me expliquen cuál es la causa que les lleva a generar esta noticia y responderles".

El ministro de Justicia, Jaime Campos, había firmado el decreto 220 para nombrar al exfiscal el viernes pasado, en un proceso que incluyó la designación de otros 16 nuevos notarios en los últimos 30 días.