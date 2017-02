Exdirector del Transantiago a 10 años de su implementación: "Aún estamos pagando su precio"

Diez años se cumplieron desde que el Transantiago se implementó. Pese a los beneficios para algunos sectores, estos se han visto opacados por polémicas que han generado debates desde su funcionamiento hasta su valor.

"Aún estamos pagando el precio del Transantiago (…) pero ha abaratado los costos y ha traido más seguridad, pero la gran deuda está en el servicio", aseguró Raimundo Cruzat, exdirector de Transantiago, en Mediodía en ADN.

La exautoridad advirtió además que volver a las viejas micros amarillas sería hipotéticamente imposible.

"El sistema de las micros amarillas era de un punto a otro punto en su trayecto con paradas a pedido del usuario. Pero eso ahora es impracticable, porque ahora nos llenaríamos de micros. Uno tiene esa nostalgia, pero nadie se movería", argumentó.

Por contraparte, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Transporte y dirigente de Subus, Boris Guerrero, sostuvo que "fue un error de implementación".

"Advertimos que los trasbordos no iban a funcionar, desmantelaron todo y cambiaron el sistema. En las amarillas uno trabaja en la mañana o en la tarde, teníamos una interacción con el usuario, algunos atravesaban todo Santiago y el nuevo sistema les complicó la vida", detalló, denunciando además que los expertos jamás tomaron la opinión de trabajadores y usuarios para implementarlo.

"No se ha escuchado a la gente, y no han corregido nada a pesar de las opiniones (…) Antes, los conductores participábamos de la mantención del bus, y hoy no hay incentivos porque uno de los más grandes errores fue que se les quitó la autoridad al conductor", apuntó.