Exdirector del SII detalló presiones que recibió para no querellarse por financiamiento irregular

Tras el escándalo que se generó luego de que se conociera que el Servicio de Impuestos Internos (SII) decidiera querellarse contra empresas que habrían financiado la política, el exdirector del organismo, Michelle Jorrat, insistió que recibió presiones cuando dirigía la institución.

En entrevista con Informe Especial, Jorrat expresó que "estaban preocupados por lo que había dentro de Soquimich (SQM)".

"Yo no tenía idea de lo que había dentro de SQM. A raíz del caso Wagner tuvimos que pedirles información a Soquimich por una boleta en particular y eso generó mucho malestar", indicó.

Asimismo, la exautoridad enfatizó que recibido presiones del Ministerio del Interior para no continuar la investigación del caso SQM. "El mensaje era que no nos siguiéramos metiendo en el caso SQM. Cuando el Ministerio Público quería incautar cierta documentación, pidieron que ojalá nosotros nos lleváramos la documentación antes", dijo.

"Nos pidieron supuestamente a nombre del ministro del Interior (Rodrigo) que recurriéramos con camiones a SQM para retirar la contabilidad. Querían obstaculizar el trabajo de la Fiscalía, pero no estuvimos ni cerca de hacer algo así", agregó.

En la oportunidad, el exdirector sostuvo que en su gestión realizó todo lo posible para aclarar estos hechos.

"No quise relentar o evitar que ocurriera nada. Tengo la tranquilidad que todas las querellas que estaban para ser presentadas, fueron presentadas. Teníamos una lista de querellas en contra de SQM Salar", enfatizó.

"El mismo día que me notifican que dejaré el cargo pensé en dejar esto terminado (las querellas), le pedí al jefe de la unidad que me la enviara para firmarla y no me respondió", sentenció.