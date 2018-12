Excarabinero imputado por homicidio de Catrillanca: Jefe de GOPE y abogado me ordenaron mentir

Uno de los imputados del homicidio del comunero mapuche Camilo Catrilllanca en la comuna de Ercilla, el exsargento Carlos Alarcón, entregó su versión de lo sucedido luego del irregular procedimiento desarrollado por el Comando Jungla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile.

El detenido expolicía aseguró ante los fiscales Cristian Paredes y Roberto Garrido que los cinco funcionarios tuvieron una reunión con el mayor Manuel Valdivieso, por entonces jefe del Gope en la Región de La Araucanía, y el abogado Cristián Inostroza. Su declaración la realizó el 3 de diciembre en la comisaría de Pailahueque.

"Prestamos declaración entregando la versión que nos dio el abogado y mi mayor (...) El día 16 de noviembre concurrió a Pailahueque mi general director de Carabineros Hermes Soto. Yo estaba muy angustiado por decirle a mi general la verdad de lo que había pasado, pero el abogado Inostroza y mi mayor Valdivieso me insistieron que tenía que mantener la versión", declaró Alarcón ante los funcionarios del Ministerio Público.

El exsargento, quien según las pruebas criminalísticas sería el autor del disparo que le quitó la vida a Catrillanca, agregó en su declaración que "mi mayor me vio muy complicado y me llamó la atención. Me trató de débil. Me decía que estuviera tranquilo, que todo iba a salir bien, pero al decirle la verdad él me preguntaba: ¿Te querí ir preso? Me decía que no fuera débil y que me mantuviera firme".

Carabineros decidió trasladar a Manuel Valdivieso tras el homicidio de Camilo Catrillanca a la ciudad de Talca, pero antes de su cambio el exmayor, al igual que el exgeneral Christian Franzani y Cristián Inostroza fueron apartados de la institución policial. La declaración del excarabinero fue difundida este martes por La Tercera.

La primera versión de Alarcón -y los cuatro carabineros que realizaron el operativo en la comunidad de Temucuicui- fue que habían sido atacados "con armas de fuego", que por ello utilizaron su armamento "efectuando disparos disuasivos y controlados" y que ninguno de ellos portaba una cámara de video Todo fue descartado con los días.