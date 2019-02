Excandidatas a reina de Antofagasta denunciaron haber sido drogadas en pub

Tres excandidatas a reina de Antofagasta denunciaron haber sido drogadas en el interior de un pub de la misma ciudad.

Según relató una de ellas, comenzó a sentirse mal, al punto de desplomarse en el baño, perdiendo el conocimiento y sin poder recordar lo que pasó en las siguientes horas. "Desperté en la casa de una amiga", manifestó a El Mercurio de Antofagasta.

"Me había tomado dos vasos de mojito, entonces era imposible que hubiera quedado en ese estado. Perdí el conocimiento siete horas", agregó.

Extrañadas, las tres excandidatas (que sufrieron la misma situación), ya con la sospecha a estas alturas de haber ingerido algo que no estaba en sus planes, decidieron realizarse pruebas de laboratorio para ver qué sustancia podría ser: el examen arrojó presencia de benzodiazepinas, éxtasis, anfetaminas y cocaína.

"Yo sé que judicialmente no podremos hacer nada, pero me interesaba hacer esta denuncia para que no le pase a nadie más", señaló la excandidata a reina Camila Herrera, quien además agregó que "creo que existe un red de personas que está haciendo esto".

"Me puse a averiguar sobre esto, y me dijeron que en ese pub (del sector balnearo) ya había pasado la misma situación y también en otros pubs de la ciudad", explicó.

La candidatas apuntaron a una persona de la organización del concurso como responsable, quien fue desvinculado del certamen según el municipio.