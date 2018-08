Ex subsecretario encaró a periodista que destapó millonarios pagos por favores políticos

Un informe de la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito por más de 122 mil millones de pesos.

Según destapó CHV Noticias, a fines del gobierno de Michelle Bachelet se contrataron más de 122 personas sin tener presupuesto ni proyectos asignados entre diciembre del 2017 y marzo del 2018, por sueldos que parten de los dos millones de pesos.

Los antecedentes también revelan que los profesionales contratados no se condicen con el carácter técnico de esta subsecretaría, incluyendo enfermeras, ingenieros en madera o en alimentos, agrónomos o técnicos hoteleros.

En el reportaje -dividido en dos partes- el exsubsecretario de la cartera, Antonio Frey, reconoció presiones y sostuvo que esto "es parte de un círculo viciosos del sistema político. Los favores políticos se pagan de manera transversal en todo el aparato estatal".

"Yo no puedo hacer responsable porque un sistema político distribuye los cargos, entonces hay una máquina para producir personal que no está teniendo el rigor que se requiere", aseguró.

Tras la emisión del reportaje, el periodista Stjepan Tarbuskovic aseguró que se encontró con Frey previo a una entrevista suya en CNN, quien le habría dicho "esto te va a costar caro".

"Usted dió la entrevista y nosotros expusimos los hechos. Espero no sea una amenaza y sólo un arrebato del momento", agregó en su cuenta de Twitter.

Minutos después, Frey le respondió por la misma vía y explicó que "haber dicho que 122 personas en cargos técnicos que pasaron de suma alzada a contrata para mejorar su condición contractual no es una maniobra política y que eso podía costar caro".

"El desinformar, tergiversar y entregar información incompleta son hechos graves", añadió el exsubsecretario, quien publicó íntegramente el informe de Contraloría y calificó el reportaje de "tongo sensacionalista".

Me llamó la atención estimado @AntonioFREYV que hoy cuando nos encontramos en CNNCHILE me dijo: "Ésto te va a costar caro". Usted dió la entrevista y nosotros expusimos los hechos. Espero no sea una amenaza y sólo un arrebato del momento. Saludos.