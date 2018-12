Ex GOPE dice que abogado que preparó versiones falsas afirmó haber hablado con Hermes Soto

El exsuboficial de Carabineros Patricio Sepúlveda, uno de los imputados por la muerte de Camilo Catrillanca, aseguró que Cristián Inostroza, abogado de la institución acusado de obstruir la investigación, sostuvo conversaciones telefónicas con el ex general director Hermes Soto en los momentos en que se fraguaba la primera versión que entregaron los policías involucrados en el incidente.

"De todas las llamadas que recibía, en dos oportunidades cuando yo estaba hablando con él, me manifestó que lo estaba llamando mi General Soto. No recuerdo día ni hora. Hay otros que al parecer lo escucharon hablar, eso es lo que sé”, dijo el expolicía a La Tercera.

El exuniformado aseguró que a Inostroza le contaron los hechos tal como ocurrieron, y ahí recibieron las órdenes de mentir. "Las instrucciones fueron transmitidas por el abogado Inostroza, avaladas y ordenadas por el Mayor Valdivieso. Nos señalaron que dijéramos que fue un enfrentamiento y se cruzó en la línea de fuego y que nosotros efectuamos sólo tiros disuasivos y nadie andaba con cámaras. Al escuchar, guardé silencio y acaté la orden. Alarcón les manifestó que dijéramos la verdad, que igual se iba a saber. Más tarde que temprano saldría la verdad, ahí fue cuando el mayor Valdivieso le decía a Alarcón ‘o te quieres ir preso’", afirmó.



Hermes Soto

Además, reveló que Carlos Alarcón, acusado de disparar la bala que mató al comunero, se negó a mentir en primera instancia. "Todos nunca estuvimos de acuerdo, pero era una orden y las órdenes se cumplen. Nos faltó una mejor asesoría, alguien con experiencia. Fue una estupidez y no supimos reaccionar para oponerse, nos encontrábamos en un estado de shock, ante un suceso traumático o aterrador y muy estresante, que nuestra mente nos impedía recapacitar, pensar, estábamos más bien bloqueados", dijo.

Sepúlveda fue quien entregó los videos del procedimiento y, en la entrevista, explicó por qué tardó un mes en hacerlos públicos. "Siempre quise mostrarlas. No supe qué hacer. Estaba muy confundido y todo se complicó. Yo no tenía abogado, esa información no podía caer en manos de cualquier persona", dijo.

"La entregué en el momento en que logramos encontrar un abogado defensor. Mi abogado en ese momento las vio y pidió estudiarlas antes de tomar cualquier decisión. Por motivos ya sabidos, mi abogado de ese entonces renunció al caso y nuevamente quedé sin abogado defensor. Cuando el actual abogado tomó el caso, dijo que debíamos decirle toda la verdad y le conté de esta grabación. Igualmente pidió revisarlas y posteriormente las hizo llegar a la fiscalía, donde el fiscal me citó el mismo día a declarar", agregó.