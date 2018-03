Ex General Director de Carabineros fue formalizado por malversación de caudales públicos

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó firma mensual y arraigo nacional el ex director general de Carabineros, Eduardo Gordon, y el exgeneral Jorge Serrano, ambos formalizados por malversación de caudales públicos.

Gordon es indagado por el uso de más de 21 millones de pesos en gastos de representación por parte del Departamento de Relaciones Públicas de la Institución, en 2010 y 2011.

Según la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, los imputados utilizaron el dinero "para el pago de regalos y obsequios a una funcionaria de Carabineros de Chile, sus familiares directos y otros fines absolutamente ajenos a la institución policial".

De acuerdo con el Ministerio Público, Serrano devolvió de su propio dinero un préstamo de $22 millones pedido a la institución, el cual no se efectuó por los conductos regulares.

Tras el pago Gordon llamó a Serrano le dijo que le devolvería el pago. "Me citó a su oficina y me expresó que era injusto que yo asumiera pagar una deuda que no era mía, sino institucional, por una mala gestión, un error involuntario, desconocimiento”, dijo Serrano en su declaración.