Estudio del INDH revela las inhumanas condiciones de las cárceles chilenas

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) advirtió sobre las precarias condiciones de las cárceles, detectadas las visitas a 43 unidades penales de las diversas regiones y contenidas en el Estudio de la Condiciones Carcelarias en Chile 2014-2015.

En materia de higiene y de acceso a agua potable, la mitad de los centros no cuenta con el servicio durante las 24 horas del día. Además, es recurrente que las personas se vean expuestas a problemas tales como la inadecuada circulación de aire de las celdas, instalaciones eléctricas artesanales, colapso de las infraestructuras sanitarias, limpieza insuficiente y plagas, entre otras.

También es común que las personas privadas de libertad se vean obligadas a orinar y defecar en tarros o botellas plásticas, con las consecuencias que prácticas de este tipo genera, como malos olores y enfermedades.





En la misma línea de infraestructura, 24 penales no cuentan con camas para toda su población penal y 11 no tienen con venusterios, dependencias en las cuales los /as internos pueden sostener relaciones sexuales.

En relación a la seguridad aún subsisten al interior de las cárceles malos tratos y el uso de la violencia por parte de algunos funcionarios, y falta de confidencialidad para la interposición de denuncias por posibles abusos cometidos. Todo sumado a prácticas de amedrentamiento y castigo.

El Instituto constató también que hay una carencia en la dotación general de médicos y especialistas, y que las dolencias de los/as internos/as no son tomadas en cuenta con la debida seriedad, siendo frecuente que vuelvan a sus celdas sin ningún tipo de tratamiento, por ejemplo para el dolor.